Евгений Пригожин рассказал о планах ВСУ заблокировать отряды «Вагнера»

Фото: Евгений Пригожин (архив)

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о планах украинской армии заблокировать его штурмовые отряды. Он отметил, что противник приготовил для этих целей несколько группировок.

— ЧВК «Вагнер» блокирует Бахмут. Для того чтобы разблокировать Бахмут, желательно заблокировать ЧВК «Вагнер». Для этого ВСУ создали ряд группировок: одну группировку в Славянске — 67-я бригада, вторую группировку в Северске — 81-я и 66-я бригады, еще одну группировку в Часов Яре и одну в Константиновке, — сказал он.

Как отметил Пригожин, чтобы помешать планам противника, необходима слаженная работа всех российских подразделений.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На прошлой неделе основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о практически полном окружении Артемовска. Он призвал президента Украины дать возможность ВСУ покинуть город.

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Айрат Назипов