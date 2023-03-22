Зинэтула Билялетдинов о победе «Ак Барса» над «Адмиралом»: «Игра была определяющая, непростая»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу казанского клуба над «Адмиралом» во Владивостоке. Он рад успеху подопечных в непростой игре, к которой они всесторонне готовились.

— Игра была определяющая, непростая, мы прекрасно это понимали и готовились. Повторюсь, что не всегда все получается, но ребята стараются, отдача большая. Я очень рад, что мы выиграли сегодня, готовимся дальше, — заявил Зинэтула Билялетдинов.

Он рассказал, что при подготовке к матчу с «Адмиралом» казанский клуб уделил внимание «всему». В частности, обсуждалась возможность овертайма, сообщает пресс-служба «Ак Барса».

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» обыграл «Адмирал» 22 марта в овертайме четвертого матча серии полуфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции. Счет — 2:1.

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Татьяна Демина