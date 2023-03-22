В Казани прокуратура потребовала от УК отремонтировать протекающую кровлю многоквартирного дома

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Кировского района Казани потребовала от ООО «УК «Заречье» отремонтировать протекающую кровлю многоквартирного дома №1 на улице Адмиралтейской. На бездействие управляющей компании пожаловалась жительница дома, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Установлено, что дом 1947 года постройки аварийным не признан. Зимой во время перепада температур расширяются элементы кровли в местах креплений, что приводит к затоплению квартир верхних этажей талыми водами. Кровля нуждается в ремонте.

Также выявили частичное повреждение декоративного облицовочного слоя фасада под крышей из-за намокания кирпичной кладки, которая тоже требует восстановления. Зафиксирован значительный износ покрытия стен во втором подъезде.

В адрес директора ООО «УК «Заречье» внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности. Акт реагирования будет рассмотрен с участием представителя прокуратуры.

В феврале прокуратура Московского района Казани выявила нарушения жилищного законодательства в работе управляющей компании, которая отвечает за многоквартирный дом №9 на улице Рахимова, где обрушился фасад дома. В адрес руководителя организации было внесено представление с требованием привлечь виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

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Маргарита Головатенко