В России за сутки подтвердились 12 333 случая заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 12 333 случая заболевания коронавирусом, госпитализированы 785 человек. Всего заболевших по стране выявили 22 506 199 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом



По данным на 19 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 9 815 человек, всего выздоровевших — 21 851 580 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 33 россиян, всего от инфекции скончались 396 834 человека.

Фото: realnoevremya.ru

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Айрат Назипов