NEFT 4.0: Лидеры нефтегазовой отрасли обсудили новейшие цифровые решения

Конгресс по цифровизации нефтегазовой отрасли России: NEFT 4.0 прошел в Казани 13-14 марта 2023 года. На Конгрессе собрались лидирующие нефтегазовые и IT-компании России для обсуждения новых стратегий развития отрасли в изменившемся мире и поиска решений для своих производств и бизнеса.

Первый день Конгресса начался со стратегической панели, посвященной вызовам и возможностям цифровой трансформации нефтегазовой промышленности в изменившемся мире. Один из докладчиков панели, Дмитрий Олегович Анашкин, руководитель цифровой трансформации производства и технологии СИБУР, представил доклад на тему «Цифровая трансформация процессов производства и управления технологией в СИБУР: ключевые результаты и пути адаптации к новым реалиям рынка». Цифровая стратегия компании была разработана в 2011 году, начав внедрение MES, LIMS, материальных и энергетических балансов, диспетчеризации. Сейчас в портфеле проектов цифровизации производства находится 6 масштабных программ: ЭКОНС, APC (СУУТП), RTO, Индустрия 4.0, MES, Моделирование. Проекты находятся в разной степени зрелости, но взгляд на их развитие один — совершенствование текущих инструментов с извлечением максимальной эффективности.



Ключевыми моментами первого дня Конгресса были доклады спикеров, посвященные современным проблемам умной нефтегазодобычи, управлению надежностью трубопроводов и логистических процессов, отечественным решениям в области критически важного оборудования и технологий и цифровой оптимизации нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств.

Второй день Конгресса начался с открывающей панели, посвященной цифровизации строительства промышленных объектов, на которой выступили докладчики из компаний Кобальт42, Союзхимпромпроект, ИМ Консалт, Государственное предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект», Оргнефтехим-АйТи, Велесстрой, Газпром ЦПС. Более того, в рамках Конгресса не остались без внимания вопросы проектного управления в современных условиях, эффективного управления данными в нефтегазовой отрасли, и перехода от импорта в разрезе ключевого софта и технологий.

Следующий Конгресс по цифровизации нефтегазовой отрасли России: NEFT 4.0 пройдет 1-2 апреля 2024 года в городе Нижний Новгород.