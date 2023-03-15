В России выявили 12 046 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки коронавирус в России выявили у 12 046 человек. Всего в стране на 15 марта зарегистрировано 22 454 933 случая заражения COVID-19.

Госпитализировали за сутки 1 691 заболевшего. Это на 8,1% меньше по сравнению с данными за 14 марта, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

В связи с выздоровлением за сутки выписали 14 089 пациентов. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечился 21 806 101 россиянин.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли от СOVID-19 за сутки 32 жителя России. Всего в стране от коронавируса скончались 396 696 человек.

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Татьяна Демина