Эксперт прогнозирует стабильность цен на рынке недвижимости

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В настоящее время на российском рынке недвижимости нет никаких предпосылок для роста цен. Не стоит ждать и снижения стоимости квадратного метра. Об этом сообщил эксперт рынка недвижимости, член Российской ассоциации недвижимости Константин Барсков, передает Daily Moscow.

Он предположил, что активный рост цен может произойти только после осени. В настоящее время цены стабильны.

— Полагаю, что ниже падать ценам уже некуда. В регионах падение цен наблюдалось не везде. Если застройщикам удастся добиться своего, то вполне возможен и реальный рост цен, — отметил Барсков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По мнению Барскова, если в июле-августе цены на недвижимость не начнут расти, то, скорее всего, до конца года роста не произойдет. Если же цены все-таки начнут расти, то осенью такая тенденция продолжится, а в декабре произойдет некоторая компенсация падения. Однако в разных регионах это будет происходить по-разному.

Напомним, в Казани цены на посуточную аренду жилья в феврале, по сравнению с январем, снизились на 28%, средняя стоимость составила 2 854 рубля за сутки. Столица Татарстана стала одним из популярных российских городов, в которых ставки сократились сильнее всего.

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Елизавета Пуншева