Россия впервые попала в топ-5 крупнейших торговых партнеров Индии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия впервые с конца 1990-х попала в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии. Об этом сообщает «РИА Новости».

Так произошло из-за резкого роста товарооборота между странами — по итогам десяти месяцев 2022—2023 финансового года он составил рекордных 39,8 миллиарда. В 2021 году данный показатель находился на отметке в $13,1 миллиарда. Отмечается, что Индия экспортировала в Россию товаров на сумму в $2,5 миллиарда и импортировала на 37,3 миллиарда.



Крупнейшим торговым партнером Индии в нынешнем финансовом году стали США — торговый оборот $108,4 миллиарда. На второй позиции Китай с $95,9 миллиарда. Третью строчку занимает ОАЭ — $70,2 миллиарда. Четвертая в рейтинге Саудовская Аравия — 44,3 миллиарда.

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Антон Гаврилов