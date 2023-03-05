Четверо челнинцев пойдут под суд за вымогательство

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Четверо жителей Набережных Челнов предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве. На момент совершения преступления, трое из них не достигли совершеннолетнего возраста, рассказали в СУ СК России по Татарстану.

Как считает следствие, все произошло из-за обмана подруги старшего обвиняемого. В 2021 году она сдала подаренный родителями мобильный телефон в ломбард и сообщила приятелю, что его гаджет отобрал 17-летний знакомый. Тогда парень хотел наказать обидчика, но тот попал в колонию.

— Дождавшись его освобождения осенью 2022 года, обвиняемый с тремя своими несовершеннолетними знакомыми встретились с молодым человеком и потребовали отдать им 20 тысяч рублей, за якобы похищенный телефон. А получив отказ, избили его. В результате тот вынужден был согласиться на требования вымогателей, пообещав отдать деньги через несколько дней. После злоумышленники продолжали звонить ему и требовать передачи денег, угрожая в противном случае расправой, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

Фото: realnoevremya.ru

После этого потерпевший обратился в полицию и все подозреваемые были задержаны. Расследование уголовного дела по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство) завершено. В ближайшее время его рассмотрят в Набережночелнинском городском суде.

Напомним, в сентябре прошлого года трех жителей Набережных Челнов обвинили в вымогательстве 3 млн рублей и похищении человека. По версии следствия, с мая по июнь 2020 года эта группа вымогала деньги и похитила 26-летнего земляка якобы за то, что вину за совершенный им грабеж в 2016 году взял на себя один из троицы.

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Айрат Назипов