За 2023 год в Татарстане планируют выпустить как минимум 100 вертолетов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году в Татарстане планируют выпустить не менее 100 вертолетов. Такие планы на итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли республики озвучил вице-премьер, глава ведомства Олег Коробченко.

В планах Татарстана выпустить в этом году как минимум 50 тысяч грузовиков и 10 тысяч легких коммерческих автомобилей. Задача — увеличить объем отгрузки в машиностроении республики на 10%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Олег Коробченко также затронул в своем докладе и судостроение. По его словам, в этой сфере в Татарстане требуется решить задачи локализации производства судового оборудования и уйти от импортозависимости.

— Также необходимо работать над новыми типами судов, в том числе беспилотными и работающими на альтернативных видах топлива, — заявил глава республиканского Минпромторга.

Олег Коробченко также предложил создать на базе Иннополиса научно-производственный центр по беспилотным технологиям. Он уверен, что в Татарстане накоплены достаточные компетенции в производстве в этой сфере.



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Татьяна Демина