В Турции задержали мэра города, который был полностью разрушен землетрясением
В турецкой провинции Газиантеп задержали мэра города Нурдагы Оккеша Кавака, в котором после землетрясений не осталось целых зданий. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Sozcu.
В четверг в Мерсине был задержан Юнус Кая, который руководил подрядными работами по строительству десятков домов, которые не выдержали землетрясения. В ходе допроса выяснилось, что у чиновника было несколько общих проектов с компанией, принадлежащей брату мэра Нурдагы.
Отмечается, что в Газиантепе в связи с расследованием о недобросовестном строительстве задержаны 22 человека, выданы ордера на арест 80.
Напомним, число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 40 тысяч человек:
— По последним данным, в результате землетрясений в 10 провинциях Турции погибли 44 218 наших граждан. После землетрясений произошло 9 136 афтершоков, — рассказали в субботу в правительственном управлении по чрезвычайным ситуациям Турции.
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