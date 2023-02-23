Президент России подписал закон о возвратном вычете по НДПИ для «Газпром нефти»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет «Газпром нефти» в течение шести лет на определенных условиях получать налоговый вычет по НДПИ. Впоследствии он должен быть возвращен в федеральный бюджет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, таким образом будет обеспечено финансирование строительства дополнительной товаропроводящей инфраструктуры для транспортировки жидких углеводородов с Бованенковского и Харасавэйского газонефтеконденсатных месторождений на полуострове Ямал.

Закон предусматривает предоставление налогового вычета по НДПИ в размере 1,111 миллиарда рублей в месяц в период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2029 года на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов дорожной, транспортной, инженерной, энергетической инфраструктуры для реализации проекта. Вся полученная сумма вычета, увеличенная на 9% годовых, должна быть возвращена в федеральный бюджет с 1 апреля 2029 года по 31 марта 2035 года.

Также Владимир Путин подписал закон, ограничивающий дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent для расчета нефтяных налогов.

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Маргарита Головатенко