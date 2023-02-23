В Белгородской области упал самолет Минобороны, пилот погиб
Штурмовик Су-25потерпел катастрофу в Белгородской области после выполнения боевой задачи, летчик погиб, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Согласно предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на месте крушения самолета работают следственная группа и сотрудники МЧС.
20 февраля шесть военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области. Трагедия произошла в результате грубого нарушения требований безопасности военными Западного военного округа. Сейчас ведется расследование инцидента.
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