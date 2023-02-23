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В Белгородской области упал самолет Минобороны, пилот погиб

12:12, 23.02.2023
В Белгородской области упал самолет Минобороны, пилот погиб
Фото: кадр видео/wikipedia.org

Штурмовик Су-25потерпел катастрофу в Белгородской области после выполнения боевой задачи, летчик погиб, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Согласно предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на месте крушения самолета работают следственная группа и сотрудники МЧС.

Фото: mil.ru

20 февраля шесть военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области. Трагедия произошла в результате грубого нарушения требований безопасности военными Западного военного округа. Сейчас ведется расследование инцидента.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВласть

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