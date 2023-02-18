Однокомнатные квартиры в Казани за год подорожали на 11,8%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чаще всего на долгий срок в Казани сдаются однокомнатные квартиры, причем стоимость на них за год подорожала на 11,8%. К такому выводу пришли эксперты «Авито Недвижимости».

В целом цены на аренду квартир в Казани выросли на 15,8%. Средняя цена месячной аренды казанской квартиры составляет 22 тысячи рублей. «Однушка» обойдется в 19 тысяч, студия — в 17 тысяч рублей, а «двушка» — в 25 тысяч рублей. Немного больше придется заплатить за трехкомнатную квартиру — 35 тысяч рублей. Причем за год больше всего выросли цены на «трешки» — на 16,7%.

Половина всех квартир, которые сдаются в Казани — это однокомнатные квартиры (54%). Немного меньше сдается двухкомнатных квартир (31%), а также студий (6,7%). При этом за год значительно увеличилось предложение квартир, имеющих более четырех комнат — на 56,5%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За год спрос на аренду квартир в Казани снизился на 1,7%, а общий объем предложения для долгосрочной аренды за год вырос примерно на 29%.

Аналитическая служба «Реального времени» подробно описала ситуацию на рынке недвижимости в Казани. Эта сфера пережила кризисный 2022 год относительно стабильно. И хотя по объему сделок рынок сократился, застройщики компенсировали падение ростом цен на жилье.

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Айрат Назипов