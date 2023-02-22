В Минэкологии Татарстана оценили слова Владимира Путина о программе оздоровления водных объектов

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Татарстан ранее выходил с инициативой создания федерального проекта «Оздоровление Камы». Для республики это востребованный и необходимый проект. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков. Таким образом он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о программе оздоровления водных объектов, сказанные им во время обращения Федеральному собранию.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Накануне российский лидер Владимир Путин во время обращения Федеральному собранию также затронул тему оздоровления уникальных водных объектов, включая Волгу и Байкал. Так, он призвал распространить данную работу и на другие реки: Дон, Кама, Иртыш, Урал, Терек, Волхов, Нева и озеро Ильмень. Говоря об этом, Путин заявил, что нельзя забывать о средних и малых реках. Более подробно о том, какие тезисы прозвучали во время выступления российского лидера вы можете узнать в специальном материале «Реального времени».

Александр Шадриков неоднократно отмечал, что проблема диффузных стоков с объектов агропромышленного комплекса представляет собой острый вопрос, для разрешения которого необходимо привлекать науку.

Пилотный научно-исследовательский проект «Улучшение экологического состояния рек и водоемов Республики Татарстан» был инициирован министерством еще в конце 2021 года.

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Антон Гаврилов