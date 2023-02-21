«Роскосмос»: повреждение корабля «Прогресс МС-21» вызвано внешним воздействием

По предварительным данным, повреждение космического корабля «Прогресс МС-21», повлекшее за собой утечку теплоносителя системы терморегулирования, было вызвано внешним воздействием. Об этом сегодня заявили в «Роскосмосе».

По предварительным данным РКК «Энергия» «Прогресс МС-21», как и ранее «Союз МС-22», подвергся внешнему воздействию. Диаметр отверстия в грузовом корабле «Прогресс» составлял 12 мм.

Фото: пресс-служба «Роскосмоса»

Такие выводы сделаны на основе снимков, которые показывают изменения на внешней поверхности корабля, в том числе на радиаторе приборно-агрегатного отсека и панелях солнечных батарей, объяснили в организации.

Также там сообщили, для того, чтобы исключить версию брака при производстве, РКК «Энергия» проанализировала историю замечаний к системе терморегулирования за последние 15 лет. Анализ еще продолжается.

Было принято решение запланировать проведение ряда наземных экспериментов для имитации повреждения.

19 февраля Корабль «Прогресс МС-21», который был отстыкован от Международной космической станции (МКС), затопили в несудоходной части Тихого океана. 11 февраля стало известно, что контур грузового корабля разгерметизирован.



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Илина Хакимова