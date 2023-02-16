Бизнес все чаще размещает свои ИТ-ресурсы в облаке: почему это удобно
В 2022 году более 200 крупных компаний разместили в облаке билайн собственные цифровые и ИТ-ресурсы, что говорит о высокой привлекательности облачных решений компании.
Прошедший год также позволил билайн в 5 раз (1) увеличить портфель комплексных консалтинговых проектов, которые являются неотъемлемой частью облачных услуг: миграция доменных пользователей, построение структуры ролей, организация гибридных инфраструктур, паспортизация сервисов и др.
Более чем в три раза увеличилось количество запросов от заказчиков облачных сервисов, которые хотят видеть в облаке не просто набор базовых инструментов, а комплексный сервис с глубоким уровнем поддержки, понятный для конечных пользователей и организованный с учетом специфики их ИТ-инфраструктуры. Во многом это связано с нехваткой квалифицированных ИТ-специалистов, увеличением количества инфраструктурных задач из-за ухода вендоров (в том числе иностранных облачных провайдеров), а также с недоступностью глобальных ИТ-команд локализирующихся компаний.
Прошедший год позволил билайн увеличить количество ЦОДов до 8. Несмотря на сложности с поставками оборудования, beeline cloud (2) нарастил не только количество ИТ-площадок, но и объем доступных ИТ-ресурсов. Расширилось и количество оборудования, в частности серверов и СХД — прирост 10%. Суммарный объем систем хранения данных вырос на 10%, а вычислительных мощностей — на 60%.
По оценкам аналитиков beeline cloud, в 2022 году большинство запросов потребителей переориентировались со стандартного IaaS (3) на комплексную поддержку облачной инфраструктуры: AD (4), почта, клиентские сервисы и периферия, связанная с сетевой инфраструктурой и ИБ. Заметно увеличился интерес к SaaS-сервисам (5), которые ранее предоставлялись on-premise (6): SCCM (7), PKI (8), ADFS (SSO) (9) и др.
Кроме того, выросло число запросов на сопутствующие облаку сервисы поддержки первой, второй линии и ITSM (10), а также на сервисы VDI (11).
Аналитики beeline cloud отметили, что 2022 год стал достаточно противоречивым в части сегмента информационной безопасности. С одной стороны, пользователи иностранных продуктов столкнулись с технологическими ограничениями, сложностями в эксплуатации привычных решений и ростом числа киберпреступлений. С другой — новые вызовы стали драйвером развития сектора ИБ. Самыми востребованными у клиентов билайн оказались услуги Secure Email Gateway (12) — выручка этого продукта увеличилась более чем в 20 раз.
Большинство клиентов beeline cloud предпочли облачные сервисы в качестве замены решениям, которые предлагали покинувшие рынок вендоры. При этом структура клиентских запросов претерпела серьезные изменения. Если ранее заказчики подключали IaaS и средства защиты для соответствия требованиям 152-ФЗ, то сейчас делают больший акцент на защиту сети и периметра.
Можно выделить два ключевых критерия, которыми стали решающими для клиентов, выбравших beeline cloud:
- сервисы билайн не уступают по функциональности тем, что использовались ранее,
- услуги оказываются с использованием отечественного ПО позволяют компаниям не зависеть от внешних факторов.
Олег Мотовилов, директор облачного бизнеса ПАО «Вымпелком»:
«В 2022 году и компании, и клиенты столкнулись с многочисленными трудностями, но их, в основной массе, удалось преодолеть. Ситуация на рынке постепенно выравнивается за счет появления новых игроков и эффективных импортозамещающих решений, многие из которых не уступают по своим функциональным возможностям ушедшим с рынка продуктам. В 2023 году импортозамещение продолжит набирать обороты, стабилизируются поставки оборудования, что уже сейчас создает благоприятный фон для развития ИТ-отрасли».
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Справка
1. Согласно внутренним статистическим данным.
2. beeline cloud — билайн облако.
3. IaaS (Infrastructure as a Service) — инфраструктура как услуга.
4. AD — cлужба каталога Active Directory.
5. SaaS (Software as a Service) — программное обеспечение как услуга.
6. Серверное решение.
7. CCM — System Center Configuration Manager (продукт для управления ИТ-инфраструктурой).
8. PKI — Public Key Infrastructure — инфраструктура открытых ключей.
9. ADFS — Active Directory Federation Services — служба проверки подлинности и авторизации.
10. ITSM (IT Service Management) — управление ИТ-услугами.
11. VDI (Virtual Desktop Infrastructure) — инфраструктура виртуальных рабочих столов.
12. Secure Email Gateway — безопасный шлюз электронной почты.
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