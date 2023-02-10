«Коммерсантъ»: структуры «Росатома» покупают разработчика «Эльбруса»

Структура «Росатома» НПО «Критические информационные системы» приобретает 100% акций АО МЦСТ, разработчика процессоров «Эльбрус». Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

По данным издания, госкорпорация действует по поручению правительства, которое намерено поддержать важного разработчика в сложной финансовой ситуации. Примечательно, что МЦСТ находится под санкциями США. Однако юристы считают, что для «Росатома» сделка не создаст значительных рисков.

— «Росатому» удавалось избегать экспортных ограничений с самого начала санкционной «войны» в связи с тем, что российскую атомную промышленность сложно исключить из глобального рынка, а возможности госкорпорации остаются важными для стран, вводящих санкции против РФ, — отметил управляющий партнер юридической фирмы INGVARR Игорь Мазилин.

Интерес к покупке МЦСТ структуры «Росатома» стали проявлять еще в конце 2021 года. В октябре 2022 года госкорпорация учредила НПО КИС. Собеседник издания сообщает, что сейчас НПО КИС «интересуется разными активами, но о закрытых сделках говорить пока рано».

МЦСТ разрабатывает линейку процессоров «Эльбрус». Контрольный пакет акций принадлежит Александру Киму. Прошлой осенью МЦСТ и ряд других российских дизайн-центров попали в SDN-лист Минторга США.

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Елизавета Пуншева