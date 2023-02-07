КМПО получило банковскую гарантию от ВТБ на сумму до 8 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Акционерное общество «Казанское моторостроительное производственное объединение» получило от ВТБ банковскую гарантию в размере до 8 млрд рублей, выяснило «Реальное время». Это почти половина суммы всех активов предприятия, которая оценивается в 17,3 миллиарда.

Решение о согласии на совершение сделки принято советом директоров КМПО еще в прошлом году — 21 ноября. Срок исполнения обязательств по ней — 5 июля 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В конце июня 2022 года «Реальное время» выяснило, что КМПО направило на выплату вознаграждений членам Совета директоров 7,3 миллиона рублей. Это на 100 тысяч рублей больше, чем по результатам 2020 года, когда на эти цели выделялось 7,2 миллиона рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина