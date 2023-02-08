Казанцы стали меньше интересоваться покупкой электрокара

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

15% казанцев думают о том, чтобы приобрести электромобиль. 7 из 10 опрошенных пока не готовы променять свое авто на электрокар. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Аналитики также выяснили, что мужчины чаще женщин задумываются над покупкой электромобиля (18% против 13% соответственно).

Исследование показало и то, что в большей степени пересесть на автомобиль с электродвигателем желают горожане в возрастной категории до 34 лет (19%).

3 февраля сообщалось, что 47% казанцев желают приобрести электромобиль. Имеется такое средство передвижения лишь у 1% жителей столицы Татарстана. Также аналитики выяснили, что особой популярностью у казанцев пользуются электромобили японских марок — такой хотел бы приобрести 29% респондентов. Не менее популярны у казанцев немецкие (20%) и российские (18%) марки авто. Помимо этого, опрос показал, что самое большое количество любителей электромобилей проживает в Казани (47%).

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Антон Гаврилов