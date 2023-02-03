Главный тренер «Ак Барса»: «Столько никогда не пропускали»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение казанской команды в матче регулярного чемпионата против СКА. Его слова передает пресс-служба клуба.

— Какой может быть комментарий? Веселая игра получилась, я понимаю, что зрители получили удовольствие, но не мы. Ничего не предвещало такого, к сожалению, мы допускали ненужные ошибки, после чего нам забивали. Есть вопросы, которые нужно поправлять, мы будем работать, исправлять их и улучшать игру, — сказал Билялетдинов.

Наставник считает, что провал в третьем периоде связан с ошибками команды. Но почему они произошли, тренер пока не знает.

Фото: ak-bars.ru

— Я тоже недоволен, что такое количество шайб было, мы столько никогда не пропускали. Но, видимо, где-то эмоции захлестнули, за счет этого потеряли концентрацию, — добавил он.

Во время матча тренерский штаб задумывался о смене вратаря. Но в конечном счете было принято решение дать Тимуру Билялову доработать до конца.

— У нас два достаточно надежных вратаря. Сегодняшний матч — исключение, такое бывает. Это проблема не Тимура, а всей команды, поэтому мы в своих вратарей верим, — подытожил Билялетдинов.

Напомним, сегодня казанский «Ак Барс» проиграл питерскому СКА со счетом 7:4. Команда пропустила четыре безответных шайбы в последнем периоде.

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Айрат Назипов