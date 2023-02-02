Сбербанк профинансирует строительство нового ЖК в Казани на 3,2 млрд рублей

Сбербанк профинансирует строительство первой очереди жилого комплекса «Счастье в Казани», которое ведет ООО «СЗ Эталон-Казань» (входит в Группу «Эталон»). Сумма вложений составит 3,225 млрд рублей.

ЖК возводится рядом с парком «Савиново» в Ново-Савиновском районе. Всего предусмотрено строительство шести монолитных домов со встроенными коммерческими и офисными помещениями, двухэтажного наземного паркинга на 280 машино-мест. Общая площадь застройки — 4,39 гектара.

Проект реализуется в 3 этапа. В ходе первой очереди будет построено два корпуса. Приобрести квартиры в жилом комплексе можно с помощью механизмов эскроу.

