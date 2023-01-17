«Ростех» передал четыре казанских вертолета «Ансат» Национальной службе санитарной авиации России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», передал для Национальной службы санитарной авиации России четыре вертолета «Ансат» собранных в Казани. Как сообщает пресс-служба госкорпорации, из 66 предусмотренных по контракту с «ПСБ-Авиализинг» машин 42 уже переданы эксплуатанту.

Места базирования вертолетов определяет эксплуатант. Но известно, что два «Ансата» из новой партии отправятся в Екатеринбург. Только за 2022 год врачи Центра медицины катастроф Свердловской области эвакуировали на четырех вертолетах около 650 жителей региона.

— В рамках контракта в интересах НССА на сегодня поставлено 28 вертолетов «Ансат» и 14 Ми-8МТВ-1. «Ансаты» чаще всего применяются в центральных регионах России, Приволжье, Кавказе, на Урале. Легкие вертолеты востребованы в условиях плотной городской застройки, при необходимости совершения посадки на трассу, а также в горной местности — «Ансат» сертифицирован для эксплуатации в высокогорье, — отметили в авиационном кластере «Ростеха».

Эти вертолеты рассчитаны на перевозку одного пациента в сопровождении двух медиков. Винтокрылые машины обладают высокой готовностью к взлету, могут садиться на подобранные с воздуха необорудованные площадки, включая крыши зданий, автодороги и прилегающие к ним территории.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Ансат» обладает самой вместительной кабиной в своем классе. Несущая система вертолета обеспечивает высокую маневренность и управляемость. Машины оснащены «стеклянной кабиной», которая существенно повышает удобство пилотирования и снижает нагрузку на экипаж. На одном экране отображаются основные пилотажно-навигационные параметры полета, трансмиссии и силовой установки, данные о запасе хода, а также информация о положении вертолета относительно маршрута полета.

Напомним, месяц назад Национальной службе санитарной авиации России передали три вертолета «Ансат».

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Айрат Назипов