Зинэтула Билялетдинов: «Напряжение в каждом матче увеличивается»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетинов прокомментировал победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата. Этот результат позволил казанской команде возглавить Восточную конференцию КХЛ.

— Игра была волевая, мы понимали, насколько «Барысу» нужны очки. Мы все сейчас за них боремся, потому напряжение в каждом матче увеличивается. Стараемся сыграть правильно, понятно, что не все получается, но в целом мы добились результата. Ребята — молодцы, отработали, — сказал наставник.

Фото: ak-bars.ru

Также он отметил, что нападающий Никита Дыняк не выпадает из системы игры «Ак Барса».

— Просто пока у нас не получается то, что хотелось бы. Но он старается, думаю, все будет нормально, — добавил Билялетдинов.

Напомним, что казанцы победили «Барыс» со счетом 2:1. Шайбы в составе «Ак Барса» забросили Дмитрий Воронков и Михаил Глухов.

Таким образом «Ак Барс» набрал 75 очков в 58 играх и впервые возглавил Восточную конференцию. У ближайших преследователей, новосибирской «Сибири» столько же очков в 59 матчах.

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Айрат Назипов