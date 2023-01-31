Объем заблокированных за рубежом бумаг резидентов России составил 5,7 трлн рублей — это много или мало?

По состоянию на 30 ноября 2022 года объем замороженных за границей иностранных бумаг, принадлежащих резидентам России, оценивается в 5,7 триллиона рублей. Такую цифру озвучила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Центробанка Ольга Шишлянникова.

Из всего объема объем заблокированных за границей иностранных бумаг, принадлежащих резидентам России, пятая часть — 20% — принадлежит розничным инвесторам.

Ольга Шишлянникова утверждает, что заблокированные за границей активы и в 2023-м, и в последующие годы продолжит негативно влиять на ситуацию. Она напомнила, что изначально актом Банка России, к потом и главы государства «ввели ограничения на распоряжение нерезидентами активами, которые находились у них в российской юрисдикции», пишет ТАСС.

5,7 триллиона рублей — это:

$81,9 миллиарда , или €75,2 миллиарда по курсу ЦБ на сегодня.

, или по курсу ЦБ на сегодня. в 396 раз больше объема российских активов, заблокированных Финляндией — он оценивается в €190 млн, или 14,4 млрд рублей по курсу ЦБ на сегодня.

— он оценивается в €190 млн, или 14,4 млрд рублей по курсу ЦБ на сегодня. в 15 раз больше суммы замороженных Германией российский граждан и юрлиц — в декабре она оценивалась в €5 млрд, или почти 379 млрд рублей.

— в декабре она оценивалась в €5 млрд, или почти 379 млрд рублей. в 10,3 раза больше объема российских активов, заблокированных в Швейцарии — на начало зимы он оценивался в $7,95 млрд, или 553,2 млрд рублей.

— на начало зимы он оценивался в $7,95 млрд, или 553,2 млрд рублей. в два раза больше суммы заблокированных государствами Евросоюза активов Банка России — в ноябре 2022-го они оценивались в €33,8 млрд, или 2,56 трлн рублей по курсу ЦБ на сегодня.



— в ноябре 2022-го они оценивались в €33,8 млрд, или 2,56 трлн рублей по курсу ЦБ на сегодня. в 1,5 раза больше объема замороженных в Бельгии российских активов — по состоянию на вторую половину ноябре прошлого года он оценивался в €50 млрд, или почти 3,8 трлн рублей.

— по состоянию на вторую половину ноябре прошлого года он оценивался в €50 млрд, или почти 3,8 трлн рублей. на 547 млрд рублей больше замороженных странами ЕС российских активов — на 18 ноября они оценивались в €68 млрд, или 5,15 трлн рублей по курсу ЦБ на сегодня.

— на 18 ноября они оценивались в €68 млрд, или 5,15 трлн рублей по курсу ЦБ на сегодня. на 500 млрд рублей больше стоимость активов российских физлиц на брокерском обслуживании — по итогам III квартала 2022 года они оцениваются в 5,2 триллиона.

— по итогам III квартала 2022 года они оцениваются в 5,2 триллиона. пятая часть ожидаемых доходов бюджета России в 2023 году -они запланированы в размере 26,13 трлн рублей.

-они запланированы в размере 26,13 трлн рублей. объем ипотечного кредитования в России в 2021 году .

. объем финансирования инвестпрограмм по 19 отраслям промышленности до 2030 года — правительство сформировало их перечень в начале этого года.

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Татьяна Демина