Объем заблокированных за рубежом бумаг резидентов России составил 5,7 трлн рублей — это много или мало?
По состоянию на 30 ноября 2022 года объем замороженных за границей иностранных бумаг, принадлежащих резидентам России, оценивается в 5,7 триллиона рублей. Такую цифру озвучила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Центробанка Ольга Шишлянникова.
Из всего объема объем заблокированных за границей иностранных бумаг, принадлежащих резидентам России, пятая часть — 20% — принадлежит розничным инвесторам.
Ольга Шишлянникова утверждает, что заблокированные за границей активы и в 2023-м, и в последующие годы продолжит негативно влиять на ситуацию. Она напомнила, что изначально актом Банка России, к потом и главы государства «ввели ограничения на распоряжение нерезидентами активами, которые находились у них в российской юрисдикции», пишет ТАСС.
5,7 триллиона рублей — это:
- $81,9 миллиарда, или €75,2 миллиарда по курсу ЦБ на сегодня.
- в 396 раз больше объема российских активов, заблокированных Финляндией — он оценивается в €190 млн, или 14,4 млрд рублей по курсу ЦБ на сегодня.
- в 15 раз больше суммы замороженных Германией российский граждан и юрлиц — в декабре она оценивалась в €5 млрд, или почти 379 млрд рублей.
- в 10,3 раза больше объема российских активов, заблокированных в Швейцарии — на начало зимы он оценивался в $7,95 млрд, или 553,2 млрд рублей.
- в два раза больше суммы заблокированных государствами Евросоюза активов Банка России — в ноябре 2022-го они оценивались в €33,8 млрд, или 2,56 трлн рублей по курсу ЦБ на сегодня.
- в 1,5 раза больше объема замороженных в Бельгии российских активов — по состоянию на вторую половину ноябре прошлого года он оценивался в €50 млрд, или почти 3,8 трлн рублей.
- на 547 млрд рублей больше замороженных странами ЕС российских активов — на 18 ноября они оценивались в €68 млрд, или 5,15 трлн рублей по курсу ЦБ на сегодня.
- на 500 млрд рублей больше стоимость активов российских физлиц на брокерском обслуживании — по итогам III квартала 2022 года они оцениваются в 5,2 триллиона.
- пятая часть ожидаемых доходов бюджета России в 2023 году -они запланированы в размере 26,13 трлн рублей.
- объем ипотечного кредитования в России в 2021 году.
- объем финансирования инвестпрограмм по 19 отраслям промышленности до 2030 года — правительство сформировало их перечень в начале этого года.
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