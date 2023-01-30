Полицейские задержали двух мужчин, сбежавших из казанской психбольницы

Фото: УМВД России по Казани

В Тольятти задержали двух пациентов, которые сбежали из казанской психбольницы. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе УМВД России по Казани.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий в г. Тольятти сотрудники отдела полиции «Гвардейский» во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по Ставропольскому району г. Тольятти задержали Артема Павлова и Дмитрия Колупаева. В настоящее время сотрудники полиции проводят с задержанными ряд мероприятий, — рассказали нам.

Фото: УМВД России по Казани

Обоим мужчинам назначили принудительное лечение. Но они самовольно покинули медицинское учреждение еще 28 января.



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Айрат Назипов