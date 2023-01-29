Весной начнутся съемки продолжения российской франшизы «Майор Гром»

Стало известно, что съемки продолжения фильма «Майор Гром: Чумной доктор» — первой полнометражной экранизации российского комикса от издательства Bubble — начнутся уже весной 2023 года.

Картина получит название «Майор Гром: игра», его выход анонсировали Bubble Studios вместе с Плюс Студией на фестивале Bubble Comics Con, который прошел 28 января в Москве.

События кинокартины будут разворачиваться спустя год после первой части. Игорь Гром после поимки Чумного Доктора, которым оказался Сергей Разумовский, обретает неожиданную популярность. Известно, что в фильме появятся персонажи из других комиксов издательства Bubble, но пока все детали не раскрываются.

— И самое главное, что в новом фильме будет абсолютно новый злодей, которого еще не было в комиксе. Злодей по прозвищу Призрак, — заявил сценарист и продюсер картины Артем Габрелянов.



Фото: telegram-канал «Комиксы BUBBLE»

«Игра» — пятая книга комикса «Майор Гром». Сюжет комикса рассказывал о побеге Разумовского из психиатрической лечебницы, после которого он загорается идеей отомстить Игорю Грому, устроив с ним опасную игру в Санкт-Петербурге. Однако главный редактор издательства подчеркнул, что, несмотря на название третьего фильма, зрителям стоит быть готовыми к значительным различиям по сравнению с самим комиксом.

— Киновселенная идет по другому пути, но, тем не менее, я думаю, что вам очень понравится, — добавил он.



Отмечается, что к своим ролям вернутся Тихон Жизневский (майор Игорь Гром), Любовь Аксенова (Юлия Пчелкина), Александр Сетейкин (Дима Дубин), Олег Чугунов (Алексей Макаров), Алексей Маклаков (Федор Прокопенко) и другие актеры из первой части. Режиссером снова стал Олег Трофим, в роли сценаристов фильма выступили Артем Габрелянов, Николай Шишкин и Екатерина Краснер, продюсируют проект Артем Габрелянов, Михаил Китаев и Ольга Филипук.

Фото: vk.com/gromfilm

Премьера фильма запланирована на 2024 год. На «Кинопоиске» фильм появится после кинотеатральной премьеры.

Сегодня на фестивале также объявили и о дате еще одной премьеры — онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» уже 2 марта 2023 года покажет премьеру сериала «Король и Шут» о культовой русской панк-группе в начале марте.

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Илина Хакимоа