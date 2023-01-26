Уголовное дело об убийстве вахтера в здании администрации Агрыза направили в суд

Фото: прокуратура Татарстана

В Агрызский районный суд для рассмотрения по существу направили уголовное дело об убийстве в здании администрации города. В убийстве женщины, работавшей вахтером, обвинили ее 61-летнего мужа. Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура Агрызского района Татарстана.



По версии следствия, 13 июля 2022 года нетрезвый обвиняемый пришел в районную администрацию на ул. Гагарина. Между ним и его женой произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Мужчина ушел домой, но после вернулся — уже с ножом. Он нанес супруге не менее 28 ударов по различным частям тела, потерпевшая скончалась на месте.

Мужчина полностью признал вину, он находится под стражей, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уголовное дело возбудили после произошедшего в июле 2022 года по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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Маргарита Головатенко