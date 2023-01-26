Казанский суд оставил в СИЗО кассира за кражу 35 млн в «Камкомбанке»

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Под стражей до 30 марта останется бывший кассир отделения «Камкомбанка» Нижнекамска Эльвира Гатауллина. Такое решение только что вынес Вахитовский суд Казани. Ранее обвиняемая призналась в хищении 35 млн рублей из хранилища банка в сентябре 2022 года, передает с заседания журналист «Реального времени».



По версии ГСУ МВД Татарстана, преступление было совершено в нижнекамском подразделении банка с 28 по 30 сентября 2022 года. Сама кассирша была задержана 1 октября, успев перед этим направить по почте явку с повинной.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня на заседании старший следователь ГСУ МВД по РТ Радик Галимзянов просил о продлении срока ареста, ссылаясь на то, что в данный момент устанавливаются дополнительные эпизоды преступлений, и обвиняемая может повлиять на представителя потерпевшего и свидетелей с целью изменения показаний, а также оказать иное противодействие следствию.

«Свою вину признаю полностью. Раскаиваюсь. Прошу отпустить меня под домашний арест», — обратилась к суду Эльвира Гатауллина.

Ее адвокат Алина Богатеева просила о смягчении меры пресечения. С ее слов, Гатауллина активно сотрудничает со следствием, оказывая помощь в поиске похищенных средств, которые с ее слов, были переданы иным лицам.

Пока по делу нашли лишь 4,5 млн рублей — в машине у сына обвиняемой.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Ирина Плотникова