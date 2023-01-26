Татарстанская стартап-студия подала на регистрацию две дочерние компании

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Сегодня татарстанская стартап-студия, созданная в конце 2022 года по федеральной программе «Платформа университетского технологического предпринимательства», фокусируется на сферах транспортной логистики, HR-области и автоматизации управления людьми и на образовательных технологиях, рассказал ее директор Александр Борисов.

— В «Алисе в стране чудес» есть замечательная фраза: «Чтобы оставаться на месте, нужно бежать изо всех сил. Чтобы двигаться вперед, нужно бежать в два раза быстрее, — говорит Борисов. — Вот у нас ровно такая ситуация: 31 декабря у нас поступили деньги на расчетные счета, но при этом уже в декабре у нас поданы на регистрацию первые две дочерние компании. И первые два проекта у нас уже реализуются. При этом на этой неделе мы вынесем на наш инвестиционный комитет следующий пул проектов.

— Одна из первых гипотез, которую сейчас проверяет стартап-студия — это автомобильные шины по подписке. Мы изменяем саму модель потребления. У нас появляется система подписки, система контроля уровня воздуха в шинах и система мониторинга. В случае коммерческих перевозок водители очень часто не контролируют показатель уровня воздуха в шинах, что приводит к быстрому износу комплектующих, — рассказал Борисов. — И второй стартап — это создание мини-зарядок для электротранспорта. Стационарными зарядными станциями уже никого не удивишь. У наших вузов есть идеи, как сделать легкие транспортируемые аккумуляторы. И на базе них есть желание проверить потенциальный рынок быстрых мобильных зарядных станций.

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Юлия Гараева