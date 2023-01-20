Экономисты в строительных компаниях Казани могут зарабатывать до 105 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В Казани экономист, работающий в строительной компании, может зарабатывать от 73 до 105 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

На зарплату от 73 до 105 тысяч рублей в месяц в столице Татарстана могут претендовать специалисты с опытом автоматизации управленческой отчетности, опытом работы в компании с численностью персонала от тысячи человек. Также требуется как минимум пятилетний стаж работы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Минимальная зарплата экономиста в строительной компании Казани — 37—43 тысячи рублей. Такую оплату труда предлагают кандидатам с неполным высшим экономическим образованием, знающим основы бухгалтерского и налогового учета, экономический анализ, законодательство по вопросам нормирования, оплаты и стимулирования труда. Также у соискателя должны быть навыки пользования «1С», Excel, системами «КонсультантПлюс» и «Гарант».

Зарплата менеджера по продажам в Казани может достигать 155 тысяч рублей. Минимум, на который может рассчитывать специалист, от 37 до 45 тысяч рублей.



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Антон Гаврилов