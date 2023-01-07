Бывший замглавы Минэнерго России Тихонов получил взятку в 227 миллионов рублей

Фото: скриншот

Бывший заместитель министра энергетики России Анатолий Тихонов получил взятку в размере 227 миллионов рублей за содействие при заключении государственных контрактов. Об этом сообщает ТАСС.

— Предварительным следствием установлено, что Тихонов получил взятку в сумме порядка 227 млн рублей через посредников за помощь при заключении государственных контрактов. При этом в схеме использовались счета в зарубежных банках, — отмечает собеседник агентства.

Во время правительственного часа в Госдуме осенью прошлого года глава МВД России сообщил, что совместными усилиями ФСБ страны, Росфинмониторингом и федеральным казначейством выявлен факт получения взятки бывшим заместителем министра энергетики. Однако при этом не уточнялось о ком именно идет речь.

По информации агентства, взятку получил Анатолий Тихонов. Его задержали и арестовали в сентябре 2020 года по делу о хищении.

Согласно данным СК, следствие установило причастность Тихонова, его советника Романа Рыжкова, вице-президента АО «Ланит» Владимира Макарова и Виктора Серебрякова к хищению не менее 603 миллионов рублей, выделенных для создания информационной системы. После предъявления обвинения в мошенничестве их арестовали в сентябре 2020 года.

Тихонова назначили замглавы Минэнерго летом 2019. Через полгода после ареста, в апреле 2021 года, от должности его освободили.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева