За минувшие сутки в России выявили 3 439 случаев заболевания коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрировали 3 439 случаев заражения коронавирусом. Всего за 6 января в больницах оказалось 673 человека. Число заражений с начала пандемии составляет 21 820 552 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 6 января, за сутки количество выздоровлений от COVID-19 составляет 4 685 случаев, а общее количество выздоровевших — 21 237 402 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 41 россиянина, всего от инфекции скончались 393 986 человек.

Фото: оперштаб/t.me

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Айрат Назипов