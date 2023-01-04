Прокуратура Татарстана организовала проверку после ДТП с тремя погибшими в Бугульминском районе

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Прокуратура Татарстана организовала проверку на предмет соблюдения требований безопасности дорожного движения после смертельного ДТП в Бугульминском районе. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Авария произошла 2 января на 298-м км автодороги Казань — Оренбург. По предварительным данным, водитель (1993 года рождения) автомобиля Honda не выбрал безопасную скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Opel. От полученных травм он и пассажир авто погибли на месте ДТП.

В медучреждение доставили еще двух пассажиров Honda — двухгодовалого ребенка и женщину 1969 года рождения, которая позже также скончалась. Также в больницу попал водитель Opel.

Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ сообщил, что в аварии погибла мать с двумя дочерьми.



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Илина Хакимова