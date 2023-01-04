В Госавтоинспекции предупредили татарстанцев о сильном похолодании

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Госавтоинспекции Татарстана водителей предупредили о значительном понижении температуры в республике в ночь с 6 на 7 января.

С пятницы по субботу температура воздуха опустится до -29 градусов. Ожидаются осадки в виде снега, на дорогах — гололедица.

В Управлении ГИБДД по республике призывают водителей быть аккуратнее на дорогах — избегать опасных маневров, особенно связанных с выездом на встречную полосу, увеличить дистанцию между транспортными средствами.

— Необходимо уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе и состоянию шин, — сказано в сообщении.



За минувшие сутки в Казани произошло 93 дорожно-транспортных происшествия, сообщили в Управлении ГИБДД по городу. Одно из них с пострадавшими (столкновение).

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Илина Хакимова