В Башкортостане выйдет мультфильм «Северные амуры» с бюджетом в 47 миллионов рублей

В конце января в Уфе и Москве пройдут премьеры нового мультфильма «Северные амуры» анимационной студии «Муха». Об этом сообщает «Башинформ».

Мультфильм рассказывает о приключениях башкирских бойцов в русско-шведской войне 1788 года и событиях Отечественной войны 1812 года. Картина начинается с экранизации исторического анекдота: император отправил к башкирам гонца, а те ушли на борьбу саранчой. Фильм должен был выйти в прокат в октябре 2022 года, ко Дню республики. Кроме студии «Муха», на ней работал художник-карикатурист Камиль Бузыкаев. Среди артистов, которых участвуют в озвучке — певцы Элвин Грей, Назифа Кадырова, Идрис Газиев, Фидан Гафаров, группа LUMEN, ВИА «Чаппа».

По сведениям РБК, бюджет полнометражного анимационного фильма в декабре, когда впервые появилась информация о его создании, составил 47 млн рублей, он рисуется в рамках государственного заказа. Кадры и ролик по мультфильму у себя на странице «ВКонтакте» опубликовал глава Башкортостана Радий Хабиров.

Картина выйдет в двух версиях — на русском и башкирском языке. Годом ранее студия «Муха» выпустила одноименную мобильную игру.

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Радиф Кашапов