Telegram-канал «Реального времени» в 2022 году набрал более 3 миллионов просмотров

За 2022 год Telegram-канал «Реальное время» собрал миллионы просмотров — 3 020 846. За 12 месяцев мы сделали 6 079 публикаций и получили на них 5 294 реакции.



Количество подписчиков в Telegram-канал «Реальное время» за прошлый год выросло на 179. На сегодняшний день благодаря ему в курсе самых важных и интересных новостей Казани, Татарстана, России и мира 2,4 тысячи человек.

Публикуемыми в Telegram-канале «Реальное время» активно делятся как в личных чатах, как и в других каналах. За 2022 год наши посты переслали 6 925 раз, репостнули в другие каналы — 203 раза. За 12 месяцев «Реальное время» в Telegram процитировали 349 каналов.

Источник: @TGStat_Bot

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Татьяна Демина