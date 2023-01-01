Эксперты рассказали об актуальных в 2023 году стилях новогоднего декора

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Эксперты «Авито» рассказали об актуальных стилях новогоднего декора и праздничного интерьера в наступающем 2023 году, а также о том, какие украшения лучше выбрать в соответствии с этими стилями.



Первый шаг к стильному праздничному интерьеру — выбор концепции. В этом сезоне актуальны самые разные стили — от классики до ретро. Это значительно упрощает выбор варианта тем, кто хочет небанальный декор на Новый год.

Первый стиль — экологический. Тренд на экологию сохраняет свои позиции уже в течение нескольких лет, и ожидается, что в дальнейшем он будет только набирать обороты. Он лаконичен, в нем используется минимум декора, не используется пластик, нет обилия мишуры и цвета. Для праздничного интерьера стоит выбирать украшения из натуральных материалов. Это могут быть композиции из еловых веток, шишек, цветов, свечи в подсвечниках из экологичных материалов. Цветовая гамма экостиля также приближена к природной.

Еще один стиль — скандинавский — воплощает в себе суровый характер скованных льдами северных земель: минималистичный, холодный и светлый. Основной цвет — белый, а акценты могут быть красными, синими, золотыми и серебряными. У скандинавского есть сходство с экостилем — это обилие натуральных цветов и материалов, а также использование живого огня свечей. Однако здесь будет уместен и пластик хорошего качества, например, можно выбрать белую искусственную елку, крупные яркие шары. Игрушки могут быть и ручной работы: вязаные, текстильные, деревянные, а для украшения стен и елки подойдут изделия из эпоксидной смолы. Обилие декора в скандинавском стиле неуместно.

Основу классического стиля составляют зеленый, красный и белый цвета, гирлянды из натуральных или искусственных еловых веток, крупные игрушки-шары и атласные банты. И, конечно же, обязательный атрибут классического новогоднего интерьера — рождественский венок и носки для подарков. Тематические композиции в классическом интерьере не обязательно должны быть простыми и лаконичными. Можно создать целую сказку со своим сюжетом. Например, поставить домик, рядом с которым сказочные персонажи будут ждать наступления новогодней сказки. Основой для такой композиции могут быть все те же еловые ветки.

Советский стиль относительно недавно стал трендом. Советское ретро отличается обилием самого разного декора: в одном помещении можно сочетать и игрушки разных форм, и крупные бусы и мишуру, и детские поделки. Главное — каждый элемент декора должен напоминать об СССР. Вещи с советским прошлым в этом стиле можно использовать не только в украшении елки и стен. Например, для сервировки праздничного стола можно использовать тяжелый хрусталь, и даже старомодный ковер на стене будет уместен.

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Маргарита Головатенко