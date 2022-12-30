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«Автостат»: в топ-10 популярных авто у жителей Татарстана вошли пять машин от АвтоВАЗа

20:15, 30.12.2022
«Автостат»: в топ-10 популярных авто у жителей Татарстана вошли пять машин от АвтоВАЗа
Фото: commons.wikimedia.org

По итогам 11 месяцев 2022 года половину топ-10 самых покупаемых легковых авто в Татарстане заняли машины от АвтоВАЗа. Об этом «Реальному времени» сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

Полностью рейтинг выглядит так:

МОДЕЛЬ

11 МЕС. 2022 Г.

11 МЕС. 2021 Г.

ИЗМ., %

1

LADA GRANTA

4612

6549

-29,6

2

LADA VESTA

1413

4332

-67,4

3

KIA RIO

1001

3242

-69,1

4

HYUNDAI CRETA

885

2613

-66,1

5

HYUNDAI SOLARIS

846

2737

-69,1

6

LADA LARGUS VP

736

1726

-57,4

7

LADA NIVA LEGEND

716

902

-20,6

8

RENAULT DUSTER

707

1798

-60,7

9

LADA NIVA TRAVEL

668

905

-26,2

10

HAVAL JOLION

521

190

174,2

Напомним, за 11 месяцев 2022 года в Татарстане продали 22 913 новых легковушек — это в 2,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано 55 565 автомобилей.

Подробнее о ключевых событиях на авторынке в 2022 году — в материале «Реального времени».

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Дарья Пинегина
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