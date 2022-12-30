«Автостат»: в топ-10 популярных авто у жителей Татарстана вошли пять машин от АвтоВАЗа
По итогам 11 месяцев 2022 года половину топ-10 самых покупаемых легковых авто в Татарстане заняли машины от АвтоВАЗа. Об этом «Реальному времени» сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».
Полностью рейтинг выглядит так:
МОДЕЛЬ
11 МЕС. 2022 Г.
11 МЕС. 2021 Г.
ИЗМ., %
1
LADA GRANTA
4612
6549
-29,6
2
LADA VESTA
1413
4332
-67,4
3
KIA RIO
1001
3242
-69,1
4
HYUNDAI CRETA
885
2613
-66,1
5
HYUNDAI SOLARIS
846
2737
-69,1
6
LADA LARGUS VP
736
1726
-57,4
7
LADA NIVA LEGEND
716
902
-20,6
8
RENAULT DUSTER
707
1798
-60,7
9
LADA NIVA TRAVEL
668
905
-26,2
10
HAVAL JOLION
521
190
174,2
Напомним, за 11 месяцев 2022 года в Татарстане продали 22 913 новых легковушек — это в 2,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано 55 565 автомобилей.
Подробнее о ключевых событиях на авторынке в 2022 году — в материале «Реального времени».
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