«Автостат»: в топ-10 популярных авто у жителей Татарстана вошли пять машин от АвтоВАЗа

По итогам 11 месяцев 2022 года половину топ-10 самых покупаемых легковых авто в Татарстане заняли машины от АвтоВАЗа. Об этом «Реальному времени» сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

Полностью рейтинг выглядит так:

МОДЕЛЬ 11 МЕС. 2022 Г. 11 МЕС. 2021 Г. ИЗМ., % 1 LADA GRANTA 4612 6549 -29,6 2 LADA VESTA 1413 4332 -67,4 3 KIA RIO 1001 3242 -69,1 4 HYUNDAI CRETA 885 2613 -66,1 5 HYUNDAI SOLARIS 846 2737 -69,1 6 LADA LARGUS VP 736 1726 -57,4 7 LADA NIVA LEGEND 716 902 -20,6 8 RENAULT DUSTER 707 1798 -60,7 9 LADA NIVA TRAVEL 668 905 -26,2 10 HAVAL JOLION 521 190 174,2

Напомним, за 11 месяцев 2022 года в Татарстане продали 22 913 новых легковушек — это в 2,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано 55 565 автомобилей.



Подробнее о ключевых событиях на авторынке в 2022 году — в материале «Реального времени».

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Дарья Пинегина