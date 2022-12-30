Продажи новых легковушек в Татарстане за 11 месяцев 2022 года упали в 2,4 раза
За 11 месяцев 2022 года в Татарстане продали 22 913 новых легковушек — это в 2,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано 55 565 автомобилей. Об этом «Реальному времени» сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».
Согласно данным АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), топ-10 марок возглавляет Lada, которых продали 8 451 штуку против 15 520 машин год назад. Также стоит отметить, что три позиции занимают китайские бренды.
МАРКА
11 МЕС. 2022 Г.
11 МЕС. 2021 Г.
ИЗМ., %
1
LADA
8451
15520
-45,5
2
KIA
2252
7533
-70,1
3
HYUNDAI
2250
6416
-64,9
4
RENAULT
2245
6626
-66,1
5
CHERY
972
745
30,5
6
HAVAL
950
1004
-5,4
7
TOYOTA
825
2725
-69,7
8
SKODA
722
2529
-71,4
9
VOLKSWAGEN
619
2953
-79,0
10
GEELY
573
691
-17,1
Всего, по данным агентства «Автостат», за 11 месяцев [2022 года] в России было куплено 570 тысяч новых легковых автомобилей — это на 59% меньше, чем за тот же период прошлого года. То есть на Татарстан приходится чуть больше 4% от общего количества продаж.
Подробнее о ключевых событиях на авторынке в 2022 году — в материале «Реального времени.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым