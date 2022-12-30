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Продажи новых легковушек в Татарстане за 11 месяцев 2022 года упали в 2,4 раза

18:30, 30.12.2022
Продажи новых легковушек в Татарстане за 11 месяцев 2022 года упали в 2,4 раза
Фото: commons.wikimedia.org

За 11 месяцев 2022 года в Татарстане продали 22 913 новых легковушек — это в 2,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано 55 565 автомобилей. Об этом «Реальному времени» сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

Согласно данным АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), топ-10 марок возглавляет Lada, которых продали 8 451 штуку против 15 520 машин год назад. Также стоит отметить, что три позиции занимают китайские бренды.

МАРКА

11 МЕС. 2022 Г.

11 МЕС. 2021 Г.

ИЗМ., %

1

LADA

8451

15520

-45,5

2

KIA

2252

7533

-70,1

3

HYUNDAI

2250

6416

-64,9

4

RENAULT

2245

6626

-66,1

5

CHERY

972

745

30,5

6

HAVAL

950

1004

-5,4

7

TOYOTA

825

2725

-69,7

8

SKODA

722

2529

-71,4

9

VOLKSWAGEN

619

2953

-79,0

10

GEELY

573

691

-17,1


Всего, по данным агентства «Автостат», за 11 месяцев [2022 года] в России было куплено 570 тысяч новых легковых автомобилей — это на 59% меньше, чем за тот же период прошлого года. То есть на Татарстан приходится чуть больше 4% от общего количества продаж.

Подробнее о ключевых событиях на авторынке в 2022 году — в материале «Реального времени.

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Дарья Пинегина
Авто Татарстан

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