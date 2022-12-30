Продажи новых легковушек в Татарстане за 11 месяцев 2022 года упали в 2,4 раза

За 11 месяцев 2022 года в Татарстане продали 22 913 новых легковушек — это в 2,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было продано 55 565 автомобилей. Об этом «Реальному времени» сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

Согласно данным АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»), топ-10 марок возглавляет Lada, которых продали 8 451 штуку против 15 520 машин год назад. Также стоит отметить, что три позиции занимают китайские бренды.



МАРКА 11 МЕС. 2022 Г. 11 МЕС. 2021 Г. ИЗМ., % 1 LADA 8451 15520 -45,5 2 KIA 2252 7533 -70,1 3 HYUNDAI 2250 6416 -64,9 4 RENAULT 2245 6626 -66,1 5 CHERY 972 745 30,5 6 HAVAL 950 1004 -5,4 7 TOYOTA 825 2725 -69,7 8 SKODA 722 2529 -71,4 9 VOLKSWAGEN 619 2953 -79,0 10 GEELY 573 691 -17,1



Всего, по данным агентства «Автостат», за 11 месяцев [2022 года] в России было куплено 570 тысяч новых легковых автомобилей — это на 59% меньше, чем за тот же период прошлого года. То есть на Татарстан приходится чуть больше 4% от общего количества продаж.

Подробнее о ключевых событиях на авторынке в 2022 году — в материале «Реального времени.

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Дарья Пинегина