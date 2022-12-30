«В данной новости больше хайпа»: эксперт о прекращении работы WhatsApp на некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp после 31 декабря перестанет работать на некоторых старых моделях смартфонов. Об этом рассказал обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

Он подчеркнул, что в новом году пользователи старых гаджетов действительно не смогут воспользоваться мессенджером. Однако, по словам Черноусова, «ничего страшного в этом нет».

— Речь идет преимущественно о старых девайсах — тот же iPhone 5 вышел чуть более 10 лет назад. Кроме того, речь идет о старых Android-смартфонах, например Samsung Galaxy S3 — он тоже вышел в 2012 году, — приводят «Известия» слова эксперта.

Фото: pixabay.com

Также специалист отметил, что нововведение не затронет следующие модели телефонов: iPhone 11, iPhone XR, Samsung Galaxy A51.

— Исходя из этого, в данной новости больше хайпа, нежели реальной угрозы для людей остаться без связи, — заявил он.



Черноусов подчеркнул, что подобные меры WhatsApp вводит ежегодно.

Накануне сообщалось, что данный мессенджер перестанет работать на 49 моделях смартфонов. Причина ограничения работы мессенджера — частые обновления, которые не поддерживают старые модели телефонов.



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Антон Гаврилов