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В Москве прошли переговоры министров обороны России, Турции и Сирии

19:57, 28.12.2022
В Москве прошли переговоры министров обороны России, Турции и Сирии
Фото: mil.ru

Сегодня в Москве прошли трехсторонние переговоры министров обороны и глав разведок России, Турции и Сирии — Сергея Шойгу и Сергея Нарышкина, Хулуси Акара и Хакана Фидана, Али Махмуд Аббаса и Рафика Шахадаха, сообщили в минобороны РФ.

По итогам встречи стороны отметили конструктивный характер состоявшегося диалога и признали необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки в арабской республике и регионе в целом.

Сообщается, что на встрече также обсуждены пути разрешения сирийского кризиса и проблема беженцев, совместные усилия по борьбе с экстремистскими группировками на территории Сирии.

В ноябре замглавы МИД России Михаил Богданов прокомментировал воздушную операцию турецкой армии на севере Сирии и Ирака. Он заявил, что Москва всегда выступает за «переговорные решения». Дипломат отметил, что нужно искать политические решения, «договариваться на удобной для всех основе при том понимании, что главное — это взаимное признание суверенитета и территориальной целостности между Сирией и Турцией», — заключил замглавы МИДа России.

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Илина Хакимова
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