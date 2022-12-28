В Татарстане возбудили уголовное дело из-за неуплаты налогов на 45 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану вместе с коллегами из республиканского УФНС выявили уклонение от уплаты налогов руководством казанского ООО на сумму более 45 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Полицейские установили, что директор ООО включил в бухгалтерскую отчетность ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с несколькими организациями, фактически не осуществлявшими поставку товарно-материальных ценностей и не выполнявшими подрядных работ, — отметили в МВД.

Как рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий, речь идет о 44-летнем руководителе ООО «Кристанваль-Казань». На него возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере).

Фото: realnoevremya.ru

— В ходе проведенного обыска в жилище подозреваемого следователями в целях возмещения причиненного ущерба изъяты золотые слитки общим весом 2 кг, — сказал представитель СК.

Сейчас директору может грозить до шести лет лишения свободы.

Накануне следственный комитет Татарстана сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении 43-летнего директора ООО «Квинтал». Его подозревают по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Сумма ущерба — 17 млн рублей.

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Айрат Назипов