Директор татарстанской фирмы попался на неуплате 17 млн рублей налогов

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего директора ООО «Квинтал». Его подозревают по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

— По версии следствия, в 2016—2018 гг. подозреваемый путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с 12 фиктивными контрагентами уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 17 млн рублей, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Как отметили в СК, выявить преступление им удалось благодаря совместной работе с сотрудниками МВД и УФНС по РТ.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отметим, что неделю назад в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Строй-Метиз». 50-летнего мужчину также подозревают в неуплате налогов. В его случае ущерб государству превысил 27 млн рублей.

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Айрат Назипов