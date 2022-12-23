Рустам Минниханов поздравил с Новым годом детей мобилизованных татарстанцев — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

С наступающим новым годом поздравил сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов детей, пришедших на елку на территории Казанского кремля. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Искренне хочу поздравить вас и ваших родителей с наступающим Новым годом. Мы пригласили вас неслучайно, потому что вы представляете семьи, которые мобилизовались и защищают наше Отечество. И конечно же, мы это высоко ценим. Мы будем вместе с вами всегда и будем всегда вас поддерживать, — сказал со сцены Минниханов.

На территории Казанского кремля детям будут показывать по три представления в день. Всего за три дня праздничную программу увидят больше двух тысяч детей.

Также для детей организуют экскурсии по Казанскому кремлю и музеям. Кроме того, им вручат сладкие подарки.

Напомним, что в Казанском кремле 20 декабря впервые открылся двор Присутственных мест. Сейчас на этой территории расположилась праздничная площадка, украшенная декорациями и иллюминацией.

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Айрат Назипов