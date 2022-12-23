В России в 2022 году зафиксировали трехлетний рекорд по числу экстремистских преступлений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году в период с января по ноябрь зарегистрировали рекордное количество преступлений экстремистской направленности. В России их число выросло на 43% по сравнению с 2021 годом. Это рекордный показатель за последние три года, следует из материалов МВД РФ о состоянии преступности за январь — ноябрь. Об этом сообщает ТАСС.



— В январе — ноябре 2022 года зарегистрировано 2 109 преступлений террористического характера (на четыре больше, чем в 2021 году) и 1 407 преступлений экстремистской направленности (на 43,1% больше, чем за 2021 год), — сказано в материалах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2020 году в январе — ноябре зарегистрировали 784 экстремистских преступления, а в 2021 за тот же период — 983.



Напомним, в 2018 году МВД России зарегистрировало более 1,2 тысячи преступлений экстремистской направленности. При этом правоохранители установили личности около 800 человек. Ранее президент России Владимир Путин назвал противодействие экстремизму приоритетной задачей органов внутренних дел, также он указал на необходимость «решительно пресекать деятельность» экстремистских группировок.

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Диана Фатыхова