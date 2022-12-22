За 2022 год Госдума приняла рекордное количество законов — 653

За 2022 год Госдума приняла 653 закона. Это стало рекордным количеством за всю историю работы палаты, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания осенней сессии.

— Надо подчеркнуть, что с момента Советского Союза (с тех времен, которые мы зачастую приводим как времена и стандарты достижений, к которым надо идти) <…> это исторический максимум, показатель эффективности работы, где есть и толика труда депутатского корпуса, — отметил он.

По итогам года в законотворческом портфеле депутатов осталось 1 319 законопроектов, добавил Володин.

— Из которых 968 готовятся к рассмотрению в первом чтении, 346 — ко второму чтению, пять — к третьему. Есть над чем работать, — заявил спикер.

Осенняя сессия Госдумы завершится 31 декабря, сегодня прошло последнее пленарное заседание. Весенняя сессия начнется 9 января, первое пленарное заседание состоится 16 января.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева