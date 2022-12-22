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Эксперт рассказала, как выбрать хорошую искусственную елку

01:29, 22.12.2022
Эксперт рассказала, как выбрать хорошую искусственную елку
Фото: pxhere.com

Материал ПВХ используется при изготовлении искусственной елки чаще всего. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер OBI Екатерина Овчинникова.

По ее словам, такой материал выделяет вредные для здоровья вещества — фенолы и формальдегиды. Чаще всего ели с ПВХ продаются на улице и не имеют сертификации. Они быстро теряют цвет и осыпаются.

Фото: pxhere.com

— Если елка неприятно пахнет химией, проволока тонкая, сам материал блестит, то перед вами изделие из ПВХ, — отметила дизайнер.

При выборе продукции стоит обратить внимание на сертификацию. Это — гарантия того, что при изготовлении использовались безопасные материалы.

Также на Новый год можно купить и живую ель. В Казани открылись елочные базары, а как правильно выбрать дерево, рассказали эксперты.

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Елизавета Пуншева
ОбществоИнфраструктура

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