Эксперт рассказала, как выбрать хорошую искусственную елку

Материал ПВХ используется при изготовлении искусственной елки чаще всего. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер OBI Екатерина Овчинникова.

По ее словам, такой материал выделяет вредные для здоровья вещества — фенолы и формальдегиды. Чаще всего ели с ПВХ продаются на улице и не имеют сертификации. Они быстро теряют цвет и осыпаются.

Фото: pxhere.com

— Если елка неприятно пахнет химией, проволока тонкая, сам материал блестит, то перед вами изделие из ПВХ, — отметила дизайнер.

При выборе продукции стоит обратить внимание на сертификацию. Это — гарантия того, что при изготовлении использовались безопасные материалы.

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Елизавета Пуншева