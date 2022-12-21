В России упали госзакупки автомобилей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Количество госзакупок автомобилей в РФ с марта по ноябрь снизилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако на фоне дефицита на авторынке средняя цена одной закупки увеличилась на 11%.



— Если сравнить периоды с марта по ноябрь 2021 и 2022 годов, количество закупок на поставку автомобилей снизилось на 18% — с 15 642 до 12 698. При этом сумма размещенных торгов снизилась со 136 до 125 млрд рублей. Заказчики взяли паузу на покупку транспортных средств, при этом дефицит автомобилей повлиял на их стоимость — средняя цена одной закупки увеличилась на 11%, — отмечает «РИА Новости» в исследовании госзакупок автомобилей в условиях параллельного импорта.



На 5% увеличилось количество несостоявшихся торгов, в которых не было ни одного участника. Речь в основном идет о госзакупках запчастей и предоставлении гарантийного обслуживания и ремонта машин, отмечается в исследовании.

В России на декабрь остались 14 автомобильных брендов из 60 — 11 китайских и 3 отечественных производителя.



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Илина Хакимова