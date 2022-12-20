Минздрав России: синдром зависимости от алкоголя вырос на 7% для села

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В сельской местности синдром зависимости от алкоголя увеличился на 7%. Об этом сообщила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елена Шешко.

— К сожалению, смертность сельского населения по причине алкоголя растет. Психические расстройства только за один год выросли на 6% именно для сельских жителей, — заявила она.

Елена Шешко также рассказала, что на 7% в сельской местности вырос женский алкоголизм, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Также она заявила, что причиной смерти почти трети (около 30%) умерших в 2021-м детей стало отсутствие должного внимания со стороны их родителей, страдающих алкоголизмом.

Согласно данным официальной статистики, в пандемийном 2020 году от алкоголя умерли 50 435 россиян. В 2019-м количество таких смертей было меньше — 47 427.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина